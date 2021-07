Prečo nemá každý nevidiaci vodiaceho psa?

Iste ste si všimli aj vy, že nie každý nevidiaci človek sa pohybuje v sprievode vodiaceho psa. Sú aj takí, ktorým stačí biela palica a podpora osobného asistenta.

Na druhej strane, mnohí naši klienti si nevedia život so svojim 4-nohým miláčikom vynachváliť. Vravia, že im zmenil život o 180 stupňov a až so špeciálne vycvičeným psom sa stali naozaj samostatnými. Jednoduchá odpoveď na našu úvodnú otázku by teda asi znela: nie každý ho chce a nie každý má na to, aby prevzal starostlivosť nielen o seba, ale aj o psa.

(L. Radimská)

Podmienky

Jednou z podmienok, aby bol zrakovo postihnutý človek vhodným adeptom na získanie vodiaceho psa je dobrá schopnosť samostatnej mobility a orientácie s bielou paličkou. Musí poznať trasy, po ktorých chodí. Vodiaci pes mu pomôže zvládnuť ich rýchlejšie a bezpečne. Jednoducho, pes nie je taxík, ktorý vás sám dostane z bodu A do bodu B.

Druhá dôležitá podmienka je, že nevidiaci musí mať pozitívny vzťah k zvieratám a byť schopný sa o svojho kamaráta aj postarať. Aby pes pre svojho pána pracoval dobre, musí byť medzi nimi pevné puto. Pes potrebuje cítiť lásku, ale aj rozvahu a autoritu.

Zaujímavosťou je i to, že čím menej zraku nevidiacemu zostalo, tým sú podmienky pre spoluprácu so psom lepšie. Príliš mnoho zvyškového zraku vzájomnej spolupráci človeka s vodiacim psom škodí. Skúsenosti hovoria, že človek, ktorý vie zrakom skontrolovať situáciu, v ktorej sa nachádza, má vždy tendenciu pracovať namiesto psa, a to nie je dobré.

Nezabúdajme tiež na to, že psa musia akceptovať aj ostatní členovia rodiny. Psy sú živé a citlivé tvory a na to netreba zabúdať. Samozrejmosťou je, že nevidiaci musí mať možnosť bývať spolu so psom v jednom byte alebo dome.

Špeciálny výcvik

Vodiaci pes s pánom

Pes so špeciálnym výcvikom však pomáha nielen nevidiacim, pričom podmienky spomínané vyššie platia aj pre iné postihnutia. Okrem vodiaceho psa patria medzi psov so špeciálnym výcvikom aj asistenčný alebo signálny pes. Asistenčný pes pomáha ľuďom s rôznymi typmi postihnutí - od telesných až po psychické, signálny je vhodný pre nepočujúcich. Každý z týchto psov je vycvičený presne pre potreby daného špecifického postihnutia. Asistenčný pes môže napríklad pomáhať s podávaním rôznych predmetov, otváraním a zadržiavaním dverí alebo pritiahnutím invalidného vozíka. Vie však vycítiť aj to, kedy dostane človek so psychiatrickou diagnózou, alebo diabetom či alergiou, záchvat a dokáže podať lieky, vodu, tlakom na špeciálne miesta na tele uvoľniť napätie a v neposlednom rade privolať pomoc. Signálny pes zas môže sluchovo postihnutých ľudí napríklad upozorniť na budík, zvonček, plač dieťaťa, alebo iné zvukové signály.

Vodiaci, asistenčný alebo signálny pes pomáha znevýhodneným osobám posilniť ich ľudskú dôstojnosť, viesť samostatnejší život, začleniť sa do spoločnosti, vyhnúť sa nebezpečenstvu a opäť objaviť radosť zo života.