Tínedžer alebo pes v „puberte“? Ktorý z nich je tvrdší oriešok?

Máte tínedžera a neviete si s ním rady? Skúsená mama, ktorá vychováva dve deti - chlapca a dievča v tomto veku - vraví, že mať doma psa v čase puberty detí je veľmi výhodné.

Najmä, ak aj pes alebo sučka práve dospievajú. Spolu sme sa zamysleli, či je ťažie vychovať psa alebo dieťa. Podľa jej slov, decká ju potrápili jednoznačne viac.

Psia puberta

Naša Ľubka pomáhala s výchovou viacerých štvornohých miláčikov. Starala sa o bežného psa, aj o psov so špeciálnym výcvikom. Jej nevidiaci otec mal dokonca roky vodiaceho psa Fabia.

„Aj psy majú pubertu. Majú vtedy šialene veľa energie, ktorú potrebuje ten malý tvor zo seba dostať a rovnako skúšajú naše hranice. Vtedy často nepomáha žiadne dohováranie, je to veľmi podobné ako u ľudí. Ale! U psa vieš, kedy sa to približne celé skončí a zvyčajne aj rady od tréneriek, ak ich dodržiavaš s vnútorným presvedčením, zaberú. S tínedžerom - dieťaťom to až také jednoznačné nie je,“ vraví. Pubertálny pes je podľa nej často oveľa príjemnejší spoločník. Asi každý rodič dieťaťa, ktoré sa dostane do tohto veku, dobre vie, o čom hovorí. Gúľanie očami, neustále odvrávanie, trieskanie dverami, nedodržiavanie pravidiel... Tak takéhoto nevďaku sa od psa veru nedočkáte. „Mám jediné pravidlo - PREŽIŤ pubertu svojich detí. Snažím sa nemíňať energiu na banality, ak nejde o naozaj vážnu vec, špeciálne to neriešim to. Len dúfam, že to moje deti čoskoro niekedy prejde,“ vraví s úsmevom Ľubka.

(archív VŠVAP)

Nastavenie zrkadla

Vychovávať psa spolu s tínedžerom je však veľmi užitočné. Najmä, ak do jeho výchovy spomínaného tínedžera zapojíte.

„Pes je naše zrkadlo. Tak, ako sa spávame my, sa správa sa aj on. Jediná cesta ako ho zvládnuť, je disciplína a jednoznačná zrozumiteľná komunikácia. U nás sa viackrát stalo, že dcéra alebo syn sa snažili „uzemniť“ psa v rozdivočenej pubertálnej chvíľke. Potom za mnou prišli s tým - to aj ja som taká/taký? Už ti verím, že to máš so mnou niekedy riadne ťažké.“

Psy sú však veľmi empatické tvory, najmä tie, z ktorých sa snažíme vo Výcvikovej škola pre vodiace a asistenčné psy vycvičiť psov so špeciálnym výcvikom. Práca s nimi je síce náročná, no o to krajšia.

„Je to obrovská zodpovednosť, nie práca, je to poslanie. Mnohí vieme, aké ťažké je vychovať bežného domáceho miláčika, ale toto výcvik psov so špeciálnym výcvikom je oveľa náročnejšie. Je to až zázrak, čo títo psi dokážu, akí sú neuveriteľne inteligentní, často konkurujú ľudskej populácii. Sú mimoriadne empatickí a to, čo niektorí ľudia dokážu prečítať medzi riadkami, oni vycítia. Mám taký pocit – hlavne v súčasnom náročnom období, že majú oveľa viac empatie ako niektorí ľudia,“ uzatvára Ľubica. Takže ak sa spýtate – psa alebo dieťa v puberte? Ľubka odporúča – oboch, je to dar.

(zdroj: VŠVAP)