Dovolenka so psom má svoje neopakovateľné čaro. Pár tipov, ako zvládnuť leto

Na Slovensko dorazili prvé riadne horúčavy, pandemická situácia sa pomaly zlepšuje a tak mnohí rozmýšľate nad tým, ako budete dovolenkovať. Psíčkarov nevynímajúc.

Nami oslovené dámy, ktoré majú labradorov, sa zhodli v tom, že i keď letné aktivity prispôsobujú svojim štvornohým miláčikom, stojí to za to. Máme tu pre vás niekoľko tipov, ako zvládnuť leto, horúčavy a dovolenku tak, aby boli príjemné pre vás a aj pre vášho psíka.

šteniatka labradorov

Pozor na prehriatie

Počas letných horúčav pri psoch v zásade platí to, čo aj pri ľuďoch.

„Leto je náročnejšie v tom, že treba zvážiť, kedy chodiť so psom von. My ideme skoro ráno alebo potom podvečer, keď sa ochladí. Veľké horúčavy môžu psa prehriať. Pozor aj na pobyt v aute! Ani inokedy nesmiete psa nechať v aute samého zatvoreného, ale v lete tobôž. V aute je neskutočná horúčava už za 5 minút,“ upozorňuje Linda, ktorej pomáha labradorský retriever vycvičený na asistenčného psa. „Leto však má aj výhody. Pes sa môže okúpať a labíci majú vodu veľmi radi. Navyše, lepšie sa trénuje, pretože nie je blato,“ dodáva. Čiže - vyhýbať sa najväčším horúčavám, zabezpečiť psovi dostatok tekutín, kúpanie v jazere a nenechávať psa v aute ani chvíľočku. To sú základné rady na leto od Lindy. Tá má okrem svojej labradorky Evity aj ďalších psov, na dovolenky teda veľmi nechodí a ako sama vraví, leto si užíva doma v spoločnosti svojich štvornohých kamarátov.

Dovolenka so psom

Ľubka, ktorej nevidiaci otec mal vodiaceho psa, však zvykla dovolenkovať spolu s ním aj jeho nemým spoločníkom. Ani raz to však neoľutovala. Vraví, že dovolenka so psom má mnohé výhody.

Labrador sa chladí na dlážke

„Dovolenky sme zvykli prispôsobovať tomu, aby sa tam páčilo aj nášmu Fabkovi. Aby mal kde ísť do lesa, alebo aby tam bolo dosť zatrávnených plôch. Vôbec sme to nevnímali ako obmedzujúc. Dovolenka so psom má svoje čaro. Nevolili sme síce poznávacie okruhy po hradoch a zámkoch, aj keď niektoré sú prispôsobené aj na vstup so psom, ale neprekážalo nám to. Radi sme sa prispôsobili,“ vraví Ľubka. A v čom to čaro spočíva? V žiadnom prípade vám nehrozí nuda a hlivenie!

„Človek trávi čas aktívne vonku, žiadne ničnerobenie. Pes nás vždy viedol k aktivite. Ďalšia vec je, že všade kam sa pohneš s takýmto psom, máš veľa priateľov, pretože mnohí sa radi pri ňom pristavia. Spoznávaš tak nových ľudí,“ dodáva Ľubka.

A ešte rada pre dovolenkárov - psíčkarov na záver. Nezabudnite si lekárničku pre psa, je dobré byť pripravený na prvú pomoc. Nemala by v nej chýbať dezinfekcia, obväz, ale ani pinzeta na kliešťa, hrebeň na blchy či masť na popraskané labky. Z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy vám želáme krásne prázdniny!

Vodiaci pes s pánom