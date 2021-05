Od šteniatka k nenahraditeľnému pomocníkovi nevidiaceho človeka

Kým sa zo šteniatka stane plnohodnotný vodiaci pes, prejde dlhú cestu. No ale nie každému sa to podarí.

„Viesť nevidiacu osobu je asi najnáročnejšia práca, akú ľudský tvor vyžaduje od akéhokoľvek zvieraťa,“ zhrnul odborník na výcvik vodiacich psov Bruce Johnson. Pes musí mať v prvom rade dobré povahové vlastnosti a byť zdravý, čo je záležitosť genetiky. Dôležitá je tiež kvalitná výchova a následný výcvik.

Cesta šteniatka

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy má vlastnú pôrodnicu. Aktuálne je tam roboty vyše hlavy, pretože sú v nej šteniatka až z troch vrhov. Prvých 9 pôjde čoskoro do rodín na výchovu, no šteniatka z ďalších dvoch vrhov sa len teraz narodili a budú nasledujúce dva mesiace u mamičky.

(zdroj: VŠVAP)

„Už tam prebieha raná socializácia, učia sa fungovať so súrodencami, ale tiež s človekom, zvykajú si na podnety,“ vraví predsedníčka správnej rady VŠVAP Andrea Kujovičová.

Po dvoch mesiacoch putujú šteniatka do rodín. Na Slovensku, rovnako ako všade inde na svete, výchovu šteniat zabezpečujú dobrovoľníci. Výcviková škola má sieť takýchto obetavých ľudí, ktorí majú kapacitu rok sa starať o psa a majú aj dosť sily na to, aby sa s ním po roku zvládli rozlúčiť. V rodinách si šteňa zvyká na bežný život. Vychovávatelia ho učia spoznávať svet, fungovať v ňom, rešpektovať pravidlá, učia ho hygienickým návykom... „Vychovávatelia sa počas celého roka pravidelne stretávajú s trénermi z VŠVAP, kde konzultujú reakcie svojho zverenca na zadané úlohy, pochvália sa svojimi vychovávateľskými pokrokmi, alebo trénujú prekonávanie drobných neúspechov. Už v tomto ranom veku sa totiž šteniatka, okrem užívania si bežného psieho detstva, učia reagovať na základné povely, spoznávajú rôzne prostredia, či prekonávajú veľké výzvy, ku ktorým patrí najmä poslušnosť,“ dodáva Ľubica Radimská z VŠVAP. Psa vychovávateľ zaradí do svojho bežného pracovného života. Ak mu to zamestnávateľ dovolí, môže s ním chodiť do práce, ale pes po čase dokáže vydržať doma aj sám. Naozaj sa mu netreba venovať 24 hodín denne, dokonca by prílišná pozornosť mohla byť pre jeho výchovu škodlivá.

Testy

Po roku robia psy špeciálne testy - GDBart testy (Guide Dog Behavior Assesment Response Test). Reakcie psa v tomto teste ukážu, akú má povahu a či je vhodný na ďalší tréning, respektíve, na akú prácu sa najviac hodí. Testy pripravila Medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov, ktorá na základe dlhoročných skúseností s rôznymi spôsobmi testovania a hodnotenia psov stanovila presné kritéria na realizáciu testu a posudzovanie testovaného psa. Ak testami prejde a je aj zdravý, má dobré RTG vyšetrenia lakťových a bedrových kĺbov, ide do tréningu.

(zdroj: VŠVAP)

Naša škola má rodinný model výcviku, psy teda žijú v rodine trénera a výcvik trvá 6-8 mesiacov.

„Tréning vodiaceho psa je rozdelený zhruba na tretiny, kedy v prvej tretine sa pes učí vykonávať jednotlivé cviky s podporou trénera, druhá tretina sa volá „na vidiaco ako na slepo“, kedy tréner simuluje zrakové postihnutie, a v tretej tretine už pracuje so psom v nepriehľadných okuliaroch. Všetko smeruje k tomu, aby sa naňho nevidiaci človek mohol plne spoľahnúť,“ vysvetľuje Andrea Kujovičová, ktorá má sama vodiaceho psa.

S klientom

Odborníčky vo Výcvikovej škole vedia odhadnúť, ku komu zo záujemcov o vodiaceho psa sa pes svojou povahou najviac hodí. Vytypujú mu budúceho pána a po úspešne zloženej skúške cestuje tréner so psom do bydliska klienta. Tam sa zvyčajne počas jedného týždňa musí klient naučiť nielen so psom pracovať, ale aj komunikovať s ním.

Ako sme už spomínali, nie všetky vychovávané šteniatka sa stanú vodiacimi psami. Ak je to však čo len trochu možné, snažíme sa im nájsť iné uplatnenie. Niektoré sa možno budú hodiť pre asistenciu, canisterapiu, alebo sa stanú skvelými spoločníkmi v rodine, ktorá to potrebuje.