Našli sa a spolu bojujú za svoje zdravie. Sučka Evita pomáha Linde a naopak

O psychických ochoreniach na Slovensku ešte stále panuje veľmi veľa predsudkov a sú opradené mýtmi. Pritom počet ľudí s psychickými chorobami každoročne narastá.

Za posledných desať rokov narástol počet mladistvých s novozistenou psychickou poruchou až o 72,1 percenta. Aj keď už nie sú také tabu ako kedysi, povedomie o nich stále nie je také, aké by malo byť. O to viac si vážime našu dobrovoľníčku, klientku a dnes už aj kolegyňu Lindu, ktorá sa verejne rozhodla o svojich problémoch prehovoriť. Aj preto, aby ostatní mladí ľudia s podobnými problémami vedeli, že v tom nie sú sami. Ale aj preto, aby poukázala, že aj v takýchto prípadoch môže byť veľmi užitočný asistenčný pes.

Skvelý pár

Linda a Evita si dokonale sadli, dá sa povedať, že sa našli. Evita je presne ten typ psa, ktorý vie, ako a hlavne kedy má Linde pomôcť. Mladá študentka totiž má diagnostikovanú ťažkú panickú poruchu s agorafóbiou a bez Evity by občas ani sama nevyšla z domu.

Linda vo Výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy (Ivan Kováč)

„Evita však vie vycítiť ešte skôr ako ja, že atak sa blíži. Vtedy ku mne príde, a presne vie, na ktoré body má zatlačiť, aby sa mi uľavilo a predišli sme problému,“ vysvetľuje Linda, ktorá sa tiež o Evitu príkladne stará. Presne pre takéto prípady sú asistenčné psy cvičené a znenie zákona nevylučuje možnosť poskytnutia príspevku v prípade, ako je ten Lindin. Napriek odporúčaniu Lindinej ošetrujúcej lekárky a zdôvodnením prínosov asistenčného psa pre Lindu, Úrad práce a sociálnych vecí Lindinu žiadosť zamietol a rovnako neúspešné bolo aj odvolanie. Lekár v tomto prípade chráni pacienta a obhajuje jeho záujmy. Koho záujmy obhajuje a chráni Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, to nám nie je jasné. Aj preto robíme prostredníctvom portálu ĽUDIA ĽUĎOM zbierku. Ak môžete, prosíme, pomôžte.

Celá story má však ešte jeden háčik. Evita nie je celkom zdravá. Diagnostikovali jej Osteochondrózu – OCD, teda ochorenie, keď vplyvom určitých faktorov zosilnie chrupavka a nedostatočne sa spojí s pod ňou ležiacou kosťou. To vedie k jej nedostatočnému vyživovaniu. Najskôr ju noha bolela, potom ju operovali a teraz berie Evitka chondroprotektíva s vysokým obsahom kolagénu. Zdá sa, že to pomohlo.

Evita (VŠVAP)

Bez bolesti

Minulý týždeň bola na kontrolnom röntgene a veľmi sme dúfali, že sa stane zázrak. Žiaľ, zázraky sa nedejú ani v životoch psíkov. Aj tak je však vplyv chondroprotektív viditeľný.

„Evitku noha nebolí a to je dôležité. Zverolekár nám však teraz povedal, že chorý kĺb bude vždy chorý. Ak nekríva, je to v poriadku, ak začne musí obmedziť pohyb. Prípravky s kolagénom užíva ďalej a určite aj bude. Doktor hovoril, že röntgenologicky sa nikdy nedá očakávať pozitívna zmena operovaného kĺbu, dá sa očakávať iba obmedzenie bolestivosti a to je zatiaľ v poriadku,“ vysvetľuje riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy Jarmila Virágová.

Evita je teda klinicky v poriadku a my dúfame, že jej to vydrží čo najdlhšie. Lila veľmi pozorne sleduje, či sa náhodu niečo nedeje.