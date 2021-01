Keď len láska nestačí: Evita vďaka kolagénu šťastne behá a pomáha

Evita je asistenčný pes v tréningu Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. Prvých sedem mesiacov života vyzerala ako bežné, šťastné šteňa. Potom to však prišlo.

„Naša Evitka začala v siedmich mesiacoch krívať a po vyšetreniach jej bola diagnostikovaná Osteochondróza – OCD. Je to ochorenie, keď vplyvom určitých faktorov zosilnie chrupavka a nedostatočne sa spojí s pod ňou ležiacou kosťou. To vedie k jej nedostatočnému vyživovaniu. Chrupavka je potom oslabená a pri prudkých pohyboch alebo nárazoch náchylná na odlúčenie od kosti. V kĺbovej dutine tak samozrejme pôsobí ako cudzie teleso. A to veľmi bolí,“ vysvetľuje riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy Jarmila Virágová. Sučka bola na operácii, ktorá jej na istý čas pomohla, no neskôr sa problémy objavili opäť. Napriek obrovskej obetavosti a starostlivosti vychovávateľov bolo jasné, že Evita potrebuje niečo špeciálne.

Kolagén

Evita pózuje s prípravkom Incapet Collagen

V tom čase škola začala spolupracovať s firmou Inca Collagen, ktorá vyrába aj kolagén pre psy s názvom Incapet Collagen. Rozhodli sa preto vyskúšať, či Evite pomôže dodávanie kolagénu formou liekov. Kolagén je totiž jedna z najzákladnejších bielkovín v tele cicavcov. U ľudí aj u psov tvorí až 30% všetkých bielkovín v tele, 80% hmoty kože a až 70% kĺbovej sušiny chrupaviek. Tvorí spojivové tkanivá v kostiach, šľachách, kĺboch. Dostatočné množstvo kolagénu má teda pozitívny vplyv na pružnosť kože, pevnosť vlasov či nechtov, u zvierat zodpovedá za krásnu srsť a zdravé pazúriky. Pozitívne ovplyvňuje tiež funkčnosť pohybového aparátu. Je bielkovinou, ktorá spája bunky a je veľmi komplexnou – tvorí ju až 19 aminokyselín, ktoré telo potrebuje na rôzne funkcie. Kolagén má štruktúru pozostávajúcu z troch prepletených proteínových vlákien, má takzvanú štruktúru helixu. Evita si teda už niekoľko mesiacov dopĺňa kolagén vo forme výživového doplnku. Incapet Collagen je prírodný bioaktívny morský kolagén, stopercentný a čistý, bez prímesí a nemaskovaný žiadnymi príchuťami. Preto teda účinkuje ako má.

Čakanie na röntgen

Evita má predpoklady, aby sa stala asistenčným psom. Taký vie poskytnúť osobe so zdravotným postihnutím, či už telesným alebo psychickým, kvalifikovanú pomoc. Výcviková škola má pre Evitu aj klientku. Mladá študentka Lila trpí agorafóbiou a na to, aby mohla plnohodnotne žiť potrebuje asistenciu špeciálne cvičeného psa. Obe dievčatá už spolu skúšobne fungujú a výborne si rozumejú.

Evita v lese

„Evita mi pomohla vždy, keď som to potrebovala. Je vycvičená robiť tlakovú terapiu, ktorú potrebujem. Je to veľmi vnímavá sučka a dokáže vycítiť, kedy na mňa ide panický záchvat. Vtedy príde a tlačí mi na isté body na tele, čo mi pomôže. Skvelé je, že Evita to nerobí len z povinnosti, ju to dokonca baví!“ teší sa Linda Gállová. Počas obdobia ostatných pár mesiacov, keď sú Evita a Lila často spolu, sa zatiaľ zdá, že kolagén sučke naozaj pomohol.

„Nekrívala, vyzerá v poriadku, behá akoby nič,“ pridáva skúsenosť Lila.

Avšak to, či sa Evitin stav zlepšuje s istotou potvrdí až röntgen, ktorý ju čaká na budúci týždeň. Držme jej teda palce!