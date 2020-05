História vodiaceho psa - II. časť

Naše občianske združenie pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím stať sa samostatnejšími vďaka štvornohým pomocníkom so špeciálnym výcvikom. Ako jediná organizácia na Slovensku sme získali akreditáciu od Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov (International Guide Dog Federation), čo zaručuje vysokú kvalitu našej práce. Radi by sme čo najväčšiemu počtu ľudí priblížili tému psích pomocníkov, ako aj tých, ktorí ich pomoc potrebujú.

http://www.vodiacipes.sk/